日本とアメリカの両政府はトランプ大統領が10月末に日本を訪問し、日米首脳会談を行う方向で調整に入りました。複数の政府関係者によりますとアメリカのトランプ大統領が10月末に日本を訪問し、首脳会談を行う方向で調整に入ったということです。トランプ大統領は韓国で行われるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に出席する予定で、その前に日本を訪問し首脳会談に臨む方向だという事です。第二次政権発足後、トランプ大統領が来日す