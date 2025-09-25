直木賞作家の朝井リョウ氏（36）が24日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に、同じく直木賞作家の西加奈子氏（48）とともにゲスト出演。若い時にデビューしたことについて明かした。MCのオードリー若林正恭（47）が「35〜36になって、結構後輩が増えたんじゃない？初めて感じる後輩でしょ？」と質問。すると朝井氏は「ホントにそうなんですよ、最近。自分…（20歳で）デビューして15年ぐらいなんで。