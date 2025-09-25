事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が25日までにX（旧ツイッター）を更新。「撮り鉄」のマナーの悪化による苦情から、長野県上田市のしなの鉄道が9月から、同社の運行する「115系」の電車の運行予定の発表を取りやめたとする報道を引用し「もはや迷惑撮り鉄超えて犯罪者かと」とポストした。報道によると、8月に一部撮影者が無断で住宅の敷地内に侵入し、庭先の木を伐採する事