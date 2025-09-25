「あまりにもシロクマすぎる犬」【写真】笑顔も「シロクマ」みたいな犬さんこんなポストをされたのは、マダガスカル原産の犬種である、コトンドテュレアール専門ブリーダー（@mohudog）さん。真っ白でふわふわな毛並みで、まるでシロクマのように見える犬さんの姿が大きな話題を呼びました。「ぬいぐるみかと思った！」「ホワイトベア感がすごい🐻‍❄️」「可愛すぎて抱きしめたい」「神々しさすらある…