フリーアナウンサーの鷲見玲奈が自身のインスタグラムを更新。可愛らしくデフォルメされた「ウルトラ怪獣」たちと撮った写真を投稿した。【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ思わず「かんわいいーー！！！！！！」と叫ぶ鷲見。この写真は25日に開幕した「日本プロゴルフシニア選手権 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP」の会場となるイーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）のクラブハウスで撮影した