北海道恵庭市の国道で９月２５日朝、あわせて９台の車が衝突しました。このうち１台の車の運転手が現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査していますが、警察はその後、何らかの事情を知っているとみられる男性から事情を聞いていて、事件との関連を調べています。車の間をすり抜ける１台の車。衝突する直前とみられ、かなりのスピードが出ているようにもみえます。恵庭市上山口の国道３６号であわせて車９台が