25日午前、北海道恵庭市の国道で9台の車が衝突しました。車をぶつけた運転手が現場から逃走しているということです。現場は恵庭市上山口の国道36号です。警察によりますと、25日午前9時20分ごろ、あわせて9台の車が衝突し、50代の女性ら2人が搬送されました。軽傷だということです。札幌方面から千歳方面に走っていた車が、複数の車に衝突、自衛隊の車両も巻き込まれました。巻き込まれた人「信号待ちで止まっていた。茶色い車の後