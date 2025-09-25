メジャーリーグ(MLB)では日本時間25日、本塁打数上位4人の選手中3選手がそれぞれ2本のホームランを放ちました。両リーグトップのマリナーズ・ローリー選手は本拠地でのロッキーズ戦で、初回にストレートをライトスタンドに運ぶ59号ソロ。さらに8回にも3番手のアンヘル・チビリ投手のストレートをとらえて再びライトスタンドへ。大台に到達する60号のソロホームランとなりました。マリナーズはこの試合に勝利し、2001年以来の地区優