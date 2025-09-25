◇出場選手登録【日本ハム】山崎福也投手【ロッテ】Ａ・ボス投手、和田康士朗外野手【楽天】滝中瞭太投手、伊藤裕季也内野手【オリックス】曽谷龍平投手、山岡泰輔投手◇同抹消【ロッテ】木村優人投手【楽天】Ｍ・ヤフーレ投手【西武】菅井信也投手