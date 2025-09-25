モデルのアレクサンダー（42）が25日、自身のブログを更新。妻でタレントの川崎希（38）の私物の値段を明かした。アレクは「のんちゃんの今日バッグ高すぎ！！車より高いぞ」のタイトルでブログを更新し、黒のショルダーバッグを肩に掛ける川崎との自撮りショットを披露。「ちょいと調べたらね、、タケーヨ母ちゃん」とツッコミを入れ、「でものんちゃん的には良い物作るためには良い物買わなくちゃだって」とファッショ