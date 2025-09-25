「めるる」の愛称で知られる、俳優の生見愛瑠さんが自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 生見愛瑠 】 「昨日食べすぎて歩いた」緑豊かな公園散策黒Tシャツ×デニムのオフショットを披露生見愛瑠さんが、自然の中でリラックスした様子を収めた写真を投稿しました。「昨日食べすぎて歩いた」というコメントと共に、シンプルながらも洗練されたカジュアルスタイルを披露しています。