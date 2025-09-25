フリーアナウンサーの高橋真麻さんが、「慢性特発性蕁麻疹（CSU）セミナー」に登場し、自身の経験を語りました。 【写真を見る】【 高橋真麻 】蕁麻疹の経験を語る「お寿司を食べた時に出た」子どもが生まれてからは「自己判断はせず病院に」10月1日は「世界蕁麻疹の日」。蕁麻疹のうち、原因が特定できず（＝特発性）、現われては消える状態が6週間以上続くものを「慢性特発性蕁麻疹／まんせいとくはつせいじんましん（CSU）