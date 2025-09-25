米国で時計の卸売事業などを手がけ、２０２２年に７１歳で亡くなった島根県浜田市出身の実業家・益井俊雄さんの遺族が、学業やスポーツなどに取り組んだり、留学を希望したりする高校生の支援に役立ててもらおうと、遺産から市に１億２０００万円を寄付した。市は来年度、寄付金を基に給付型奨学金制度を創設する。（桃田純平）益井さんは貿易の仕事を志し、１９８１年に渡米。ロサンゼルスを拠点に時計の卸売事業を始め、腕時