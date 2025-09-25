女優の川島なお美さんの没後10年を偲んで、マネージャーが、川島なお美さんの公式ブログを更新し、その想いを綴りました。 【写真を見る】【 川島なお美 】没後10年「なお美さん、ありがとうございました」マネージャーがブログで思い綴る命日も晴天で「晴れ女、健在ですね」川島なお美さんのマネージャーは、「没後10年ですね。なお美さん。」と題して、公式ブログを更新。川島さんが亡くなった当日の様子や、現在の