ノアは２５日、稲葉大樹とＹＯ―ＨＥＹが負傷により当面の間欠場することを発表した。稲葉は２３日の後楽園大会で８人タッグマッチに出場。試合中にコーナーからダイビング・ボディプレスを放つと征矢にかわされヒザをマットに強打してしまった。右太ももを押さえたまま動きが止まったものの、征矢に引き起こされデスバレーボムをくらい３カウントを奪われた。その後、稲葉は立つことができず担架で運ばれ救急搬送された。この