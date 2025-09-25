【第７１代横綱鶴竜力三郎の軌跡一生懸命・音羽山親方自伝（１０）】２０１１年の前半は相撲どころではなくなってしまう出来事が立て続けに起きました。１月の初場所後に不祥事（※１）が明るみに出て、３月の春場所が開催中止。その後、大勢の力士が引退することになりました。中には同じモンゴル出身や同世代の力士がたくさんいた。彼らが一気に辞めていくのを見るのは、つらいものがありました。誰かに託されたわけではな