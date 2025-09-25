子どもの健やかな成長を願う「七五三詣」の時期に向け、石川県白山市の白山比竎神社では、準備作業が本格化しています。 白山比竎神社には毎年、約3000人の子供たちが七五三詣に訪れています。10月から11月にかけての参拝のピークを迎える前に、25日は4人の舞女たちが、千歳飴や地元で作られた箸のほか、それぞれの年代に合わせたおもちゃなどを詰め合わせた「お下がり」を、一つ一つ丁寧に作っていました。