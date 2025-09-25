事件があったコンビニ香川県坂出市加茂町9月1日 2025年7月に起きた高松市のコンビニ強盗事件で逮捕・起訴された男（37）が、9月1日に坂出市のコンビニで店長に包丁を突きつけ現金を奪おうとした疑いで再逮捕されました。 強盗未遂などの疑いで再逮捕されたのは高松市円座町の無職の男（37）です。 警察によりますと男は9月1日、坂出市加茂町のコンビニで店長の男性に包丁を突きつけ「レジを開けろ」と要求しまし