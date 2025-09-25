結婚して、一番の味方になってくれると信じていたパートナー。でも、もしその人が、自分の親の肩ばかりを持つ人だったとしたら…。今回ご紹介するのは、まさにそんな“実家大好き夫”とのすれ違いに悩むお話です。義実家で感じる、ほんの少しの違和感。それを夫に打ち明けたことから、妻・ケイの孤独な戦いが始まってしまうのです。「ケイさんはお客様だから」優しさ？それとも壁？夫の実家を訪れたケイ。お義母さんは「ケイさんは