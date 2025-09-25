抜穂の儀山田憲一さんの献穀田高松市下田井町 五穀豊穣などを願って毎年11月に皇居で行われる新嘗祭で天皇・皇后両陛下に納める米の稲刈りが、高松市で行われました。 2025年、香川県で新嘗祭の献穀田に選ばれた高松市下田井町の山田憲一さんの田んぼでは「あきさかり」の穂が黄金色に色づいていました。 神事には稲を育てた山田さん夫婦やJAの職員らが出席し、山田さんが最初の稲刈りをしました。 その