※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係を疑われた草太は夫婦関係に危機が訪れます。しかし実際に裏切っていたのは藤枝でした。藤枝は感情を抑えきれず退職し、芹も孤立して職場に姿を見せなくなります。草太の退職日には葉山の計らいで送別会が開かれますが、同期が減り寂しさが漂う中、漆谷が「なぜ自分を部長に推さなかったのか」と絡みます