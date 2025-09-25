タレント・うつみ宮土理が２５日、都内で東京・中目黒キンケロ・シアター１５周年記念公演、コメディーシリーズ第４弾「ＩＬＯＶＥ豆子」（１０月３〜５日）の記者会見を行った。亡き夫の旅立ちから１０年になる愛川欽也さんと一緒につくった思い入れのある劇場。そのロビーで会見したうつみは「ここをつくってもう１５年。いつも眠る前に思い出したりするけれど、ここに来るとキンキン（愛川さんの愛称）を感じる。舞台に