地区優勝を決め、喜ぶマリナーズの選手ら＝シアトル（ゲッティ＝共同）【シアトル共同】米大リーグのマリナーズが24日、2001年以来となるア・リーグ西地区の優勝を決めた。当時メジャー1年目で、リーグ最優秀選手（MVP）と新人王を同時獲得する大活躍でチームを引っ張ったイチローさんが共同通信の取材に応じ「どのチームにも浮き沈みはあるが、最終盤で（マリナーズが）今シーズン一番の状態にあるのは頼もしく思う。ホームでは