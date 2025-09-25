JR東海は25日、今年2回目となる超電導リニアの体験乗車イベントを2025年11月に開催すると発表しました。今年7月から走行試験を開始したばかりの新型車両「L0系改良型試験車(M10)」に初めて乗車できる貴重な機会となります。未来を先取り！「M10」の魅力とは今回の体験乗車で乗ることができるのは、最新型の「L0系改良型試験車(M10)」です。超電導リニアの最大の特徴である時速500kmの走行を体感できるだけでなく、この新型車両なら