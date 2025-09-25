cosmosy¤Î1st EP¡Øthe a(e)nd¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸ ¥¨¥ó¥É¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖHIGH=LOVE¡×¡ÖPrincess=Kiss¡×¤Î2¶Ê¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Ûcosmosy¡¢1st EP¡Øthe a(e)nd¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHIGH=LOVE¡×¡ÖPrincess=Kiss¡×MV¡Ë Æ±EP¤Ï¡ÖHIGH=LOVE¡×¡ÖPrincess=Kiss¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢´ûÈ¯¶Ê¡Özigy=zigy¡×¡ÖLucky=One¡×¡¢¡ÖBabyDon¡ÇtCry=BreakingTheLove¡×¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤Ç¹½À®¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤¬¡ØSix Senses¡ÊÏ»´¶¡Ë¡Ù¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ëÌò