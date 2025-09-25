２５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日に米長期金利が上昇した流れを引き継いだほか、日銀による追加利上げ観測が根強いことから売りが優勢だった。 財務省は２４日に開いた国債市場特別参加者（プライマリーディーラー、ＰＤ）会合で、１０～１２月に実施する流動性供給入札について残存期間１５．５年超３９年未満の発行額を１０００億円減額する案を提示し、金利上昇を抑える姿