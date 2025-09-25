フィードフォースグループはこの日の取引終了後、６～８月期連結決算を発表した。売上高は前年同期比１３．９％増の１１億９９００万円、営業利益は同３７．５％増の４億８３００万円だった。 運用型広告代行やデジタルマーケティング支援を手掛ける主力のプロフェッショナルサービス事業が好調に推移し、全体を牽引した。通期の増収増益見通しに変更はない。 出所：MINKABU PRESS