日本初の体験型イベント『炎上展』が話題になっている。10月11日から11月9日まで東京・池袋のミクサライブ東京で開催される。同展は「炎上と向き合う“もしものあなた”」をコンセプトに、“寝そべり”や“つんつん”など過去のネットの炎上をモチーフとした参加型の展示をおこなうという。公式Xでは「展示内容はすべてフィクション」と説明されているのだが、現在、そこで公開されたポスターが思わぬ批判を招いているのだ。「