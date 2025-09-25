今回は締め切りの都合により、9月19日の抽せん結果を反映していない予想です。「最有力は、今年の出現が1回の（25）。次いで、今年出現が2回の（16）。9月12日に出ていますが、その前に出たのは2月7日でした。今年の出現が3回の（13）（19）（22）も要注意でしょう。月別データからの狙い数字は（20）です」（ロト探偵・工藤氏）【ロト7 第645回 9/26（金）予想数字】・02 08 13 14 20 25 27・03 09 16 20 25 28 37・03 13 16 18