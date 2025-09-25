現地９月24日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第１節で、アンジェ・ポステコグルー監督が就任したノッティンガム・フォレストが、ベティスと敵地スペインで対戦。２−２で引き分け、またも新体制初白星を逃した。フォレストは15分にセドリク・バカンブに先制点を許した後、18分と23分にイゴール・ジェズスがゴールを奪い、早々と逆転に成功。このままリードを守り切りたいところだったが、タイムアップが迫