８月６日、川崎フロンターレU-18に所属するDF林駿佑の2026年からのトップチーム昇格が発表された。今年の川崎U-18でキャプテンを務める林は、181センチのサイズを誇り、ボール奪取や球際の強さ、コーチングなどで周りを統率できるキャプテンシーが魅力のCBだが、最近はボランチでのプレーが増えている。きっかけはトップチームの練習参加だった。「理由はトップチームに怪我人が多いという事情もあったので、正直分からない