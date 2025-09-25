2025年のパ・リーグは小久保裕紀監督率いるソフトバンクが優勝へのマジックを4としており、3ゲーム差で追う2位日本ハムからの逃げ切り態勢を図っている。各球団が10試合を切り終盤戦に入るなか、タイトル争いの行方にも注目が集まっている。 ■オリ西川が離脱で3割台ゼロに 2025年のプロ野球で顕著になっているのが投高打低の傾向。なかでも昨季唯一の3割超え（打率.314）でタイトルを獲得した近藤健介外野手が怪我