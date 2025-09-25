ミラタップ [東証Ｇ] が9月25日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常損益を従来予想の8000万円の黒字→4億円の赤字(前期は7億9600万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益も従来予想の2億1500万円の黒字→2億6500万円の赤字(前年同期は1億9000万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。