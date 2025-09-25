7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM（ネオジャポニズム）」の朝倉あいが、新作EP「NON LABEL」のリリースを受けて都内でソロインタビューに応じた。グループ加入から約6年、そして5人から7人体制へ。その間、ステージへの想いは深まり、ここ1、2年は比較によって見えてきた「悔しさ」が活動の原動力になっている。（「推し面」取材班）幼い頃の記憶は、テレビの中のアイドルに心を奪われた瞬間から始まる。NMB48、AKB48、少