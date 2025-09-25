ＮＴＴドコモは２５日、三菱ＵＦＪ銀行と展開するデジタル口座サービス「ｄスマートバンク」を２０２６年１月に終了すると発表した。今後は連結子会社化する住信ＳＢＩネット銀行との連携に注力する。ｄスマートバンクは、三菱ＵＦＪ銀行の口座を使ったスマートフォン上の金融サービスで、２２年１２月に始めた。給与の受け取りや携帯電話の利用料金の支払いなどに口座を利用するとドコモの「ｄポイント」がたまる特典があった