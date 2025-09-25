プロ野球・巨人は25日、ジャイアンツ球場で1軍練習を行いました。現在、2位DeNAとのゲーム差は「2.5」。26日からは直接対決が2試合予定されています。阿部慎之助監督は「意地を見せるしかないよね。一泡吹かせてやるっていくしかない」と口にしました。「勝てばいいよ」とどんな形でも勝ちたい、という気持ちを見せた阿部監督。どちらの順位で通過しても、対戦することになるDeNAに2連勝し、弾みをつけることができるでしょうか。