アメリカのトランプ大統領が、10月末にも日本を訪問する方向で調整していることが分かりました。複数の政府関係者によりますと、トランプ大統領が10月末から韓国で行われるAPEC（アジア太平洋経済協力会議）への出席に合わせて日本を訪れる方向で調整しているということです。実現すれば第2次トランプ政権発足後、初めての訪日で場合によっては日本の新しい首相との首脳会談となります。一方、岡野国家安全保障局長が日本時間の25