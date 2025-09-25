25日（木）、ロッテ浦和球場でのイースタン・リーグ、対西武戦。ロッテの先発投手は田中楓基、対する西武の先発投手は豆田泰志。ロッテは2回裏、先制に成功。石垣雅海、角中勝也の連打などで一死一・三塁とし、大下誠一郎が犠牲フライを放ち1点を挙げた。1点リードの3回表、田中楓は連打で無死二・三塁のピンチを招き、岸潤一郎の適時打などで2点を奪われる。ロッテは逆転を許してしまう。5回表、田中楓は一死一塁から佐藤