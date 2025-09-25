【モデルプレス＝2025/09/25】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたこーくんが24日、自身のInstagramを更新。髪色を変更したイメージチェンジを報告し、反響が寄せられている。【写真】こーくん、別人級イメチェン◆こーくん、ブラウンヘアで新たな魅力披露こーくんは「イメチェンした。髪色似合ってる？」とフォロワーに問いかけながら投稿。従来の金髪から落ち着いたブラウンカラーにヘアチェンジした様子を動画で見せ