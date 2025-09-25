奈良市議のへずまりゅう氏（34）が25日、X（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選に立候補した高市早苗前経済安全保障担当相（64）が、22日に行われた所見発表演説会で“外国人による鹿蹴り”を訴え、物議を醸していることに「高市早苗さんは間違っていません」と擁護した。 【写真】高市氏は熱狂的虎党 小池百合子氏、福島瑞穂氏らとメガホンを持つ へずま氏は、中国人観光客による鹿への虐待を指摘。「奈良公園の鹿さ