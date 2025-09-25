◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」選挙が近づくと政治家のインタビューが大きく掲載される。スポーツ紙らしい、くだけた記事が多く、写真も独特なポーズをお願いして撮らせてもらう。ある女性政治家の写真取材で肝を冷やした経験がある。インタビューが終わり全身の撮影をお願いすると突然、表情が険しくなった。「昨夜、レストランの出入りの時にフラッシュを焚きまくられて腹が立つ思いをした」「承諾もなく不愉快な撮影