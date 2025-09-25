吉本興業が８月１９日から毎日１本ずつ公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルとＸで公開し、総勢７０名の芸人が出演するショートムービー「世界を救う〆切せまる。ｆｏｒＳＤＧｓ２０３０」がＳＤＧｓが国連で採択された記念日でもある２５日に全３８本を公開を達成した。本作品は、２０１７年に制作したＳＤＧｓ啓発ムービー「ＳＤＧｓについて考えはじめた人々」（詳細別紙）に続く取り組みとして、このたび新たに制作したもの。