女優の多部未華子が２５日、都内でコーセーマルホファーマ社のイベントに出席した。愛用している商品ＣＭへの出演を喜び「お世話になったスタッフの方がたくさんいたので、和やかな雰囲気で撮影できた」と振り返った。１児の母で、仕事に育児に忙しい日々を送る多部。リフレッシュ法は「友人とお話しすることです」と笑顔。「よく泊まりに来てくれる友人がいる。私にとって友人は人生の財産なので、同じ時間を過ごすだけで幸せ