青森県八戸市のみちのく記念病院の患者間殺人隠蔽（いんぺい）事件で、犯人隠避罪に問われた事件当時の院長・石山隆被告（６２）の公判が２５日、青森地裁（蔵本匡成裁判長）で始まった。石山被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。起訴状によると、石山被告は弟で医師の石山哲被告（６０）と共謀して２０２３年３月１２日から１３日にかけ、入院患者の男が別の患者の男性を死亡させる殺人事件が起きたのを知りながら