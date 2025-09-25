新潟県の東京電力柏崎刈羽原発6号機＝5月東京電力は25日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機で起きていた制御棒に関する不具合が20日に解消したと発表した。原子炉圧力容器底部にある「制御棒駆動機構」に不具合があったと判明したため、これを取り外して予備品に取り換える。再稼働に必要な技術的準備が10月中旬にも整うとの新たな見通しを示した。制御棒は核分裂を抑える役割の重要設備。東電によると、8月25日に205本の制御棒のう