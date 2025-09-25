記者会見する立憲民主党の末松義規・日米地位協定研究会会長（中央）ら＝25日午前、沖縄県庁立憲民主党の末松義規・日米地位協定研究会会長は25日、沖縄県庁で記者会見し、米軍に特権を許す地位協定を巡り、年内に改定案作成を目指す意向を示した。具体的な内容は今後詰める。24日から研究会メンバーの衆院議員十数人と共に、米軍嘉手納基地などを視察していた。末松氏ら研究会メンバーは24日、米軍機が爆音を響かせて離着陸す