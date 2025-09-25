日経平均株価の終値を示すモニター＝25日午後、東京都港区の外為どっとコム25日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、3営業日連続で終値の最高値を更新した。終値は前日比124円62銭高の4万5754円93銭。外国為替相場の円安ドル高進行を好感した買い注文が優勢だった。東証株価指数（TOPIX）は14.90ポイント高の3185.35。TOPIXは取引時間中、終値の最高値をともに更新した。出来高は19億2928万株だった。円安が業