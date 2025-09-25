1次リーグで上野美優、山口剛史組と対戦し、指示を出す小穴桃里＝稚内市みどりスポーツパークカーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選の混合ダブルス代表決定戦は25日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕して1次リーグが行われ、小穴桃里、青木豪組が2連勝と好スタートを切った。上野美優、山口剛史組（SC軽井沢ク）を8―3で下し、松村千秋（中部電力）谷田康真組に10―4で快勝した。松村、谷田組は上野美、山