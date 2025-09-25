先月、成田空港の国際線を利用した外国人の数はおよそ186万人で、8月として過去最高を更新しました。先月、成田空港の国際線を利用した外国人の数は、186万7248人で、8月としては過去最高を更新しました。成田国際空港会社によりますと、7月にSNSなどで拡散された災害に関するうわさによる訪日客の落ち込みが落ち着いたことなどが要因とみられるということです。また、日本人旅客数も夏休み期間中、東南アジアのリゾート路線や北米