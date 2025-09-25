アルゼンチン代表のアシスタントコーチを務めるパブロ・アイマール氏が、母国の英雄であるFWリオネル・メッシに賛辞を贈った。アルゼンチン『TyCスポーツ』が伝えている。現役時代に世界屈指のファンタジスタとして活躍し、メッシが憧れていた選手とされるアイマール氏。代表での共演経験もある後輩を次のように評した。「メッシは一度もプランを裏切ったことがないんだ。例えば、土曜の16時にバルセロナの試合があったとする